مصطفى فكري يبدأ تصوير «اللي ملوش كبير».. غدًا

يبدأ المخرج مصطفى فكري تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "اللي ملوش كبير" والذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2021، مع الكاتب عمرو محمود يس والنجمة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، غدا الثلاثاء، بمنطقة السادس من أكتوبر.وكان فكري قد انتهى من معاينة بعض أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل بصحبة الكاتب عمرو محمود يس، الفترة الماضية تمهيدا لانطلاق التصوير.ويواصل الكاتب عمرو يس كتابة حلقات المسلسل الذي يعد التعاون الثاني له مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الدراما، بعد أن قدما معا العام الماضي مسلسل "ونحب تاني ليه" مع نفس المخرج أيضا.وتتخلي ياسمين في المسلسل عن القالب الاجتماعي الذي ظهرت من خلاله الموسم الماضي، وتقدم عملا مليئا بالإثارة والتشويق والأكشن في قالب اجتماعي كوميدي."اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في أول تعاون بينهما بعد الزواج ويشارك فيه أيضا خالد الصاوي وأحمد سعيد عبدالغني وهدي الإتربي ومحمد عبدالعظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبدالعزيز وعايدة رياض وبسنت النبراوي وآخرون، وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.