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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء أول أيام التصويت بنموذج محاكاة برلمان الشباب بمطروح

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:55 م
التصويت بنموذج محاكاة
التصويت بنموذج محاكاة برلمان
ياسمين شعيب
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قال إسلام السيد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم الانتهاء من التصويت في اليوم الأول لانتخابات أول نماذج المحاكاة السياسية لبرلمان الشباب بمطروح ممثلة في نموذج مجلس النواب بنظامي الفردي والقائمة والتي بدأت في الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد الأصوات في اليوم الأول بلغ 57 صوتا "36 صوتا في إدارة شباب مطروح، 18 صوتا في إدارة شباب سيوة، و3 أصوات في إدارة شباب الضبعة".

وأكد أن من لهم حق التصويت في انتخابات برلمان الشباب بمطروح هم من قاموا بالتسجيل في الاستمارة الإلكترونية على موقع وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 6 سبتمبر وحتي 15 أكتوبر وعددهم 121 شابا وفتاة، مشيرا إلى أن استمرار الانتخابات حتى مساء غد الثلاثاء.

وأشار إلي أن جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتحت إشراف خالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

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