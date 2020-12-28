الملك سلمان يدعو عاهل البحرين للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض

تسلم ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الإثنين، دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للقمة الخليجية المزمع عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل.وسلم الدعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، وصرح قائلًا: "تشرفت اليوم بتسليم دعوة من خادم الحرمين الشريفين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأضاف: "تشرفت بتسليم الدعوة إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، كما أنتهز هذه الفرصة لأتقدم ببالغ التهنئة لمملكة البحرين بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي".وتابع: "إنني على ثقة وإيمان بالدور الذي ستلعبه البحرين بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدمًا إلى الأمام، وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل".وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأحد، عبر الاتصال المرئي، أعمال الدورة الـ146 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 للقمة الخليجية، برئاسة عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، ورئيس الدورة المقبلة للمجلس الوزاري، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف.وبحث وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أقروا التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون يناير المقبل.