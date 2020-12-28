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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وثائق تكشف تجسس البعثات الدبلوماسية على معارضى أردوغان فى موزمبيق

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:33 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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كشف موقع نورديك مونيتور، اليوم الإثنين، عن وثيقة سرية لوزارة الخارجية التركية، عن تجسس البعثات الدبلوماسية على معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في دولة موزمبيق.

وبحسب الوثيقة أرسلت السفيرة التركية السابقة في موزمبيق، أيلين تاشان، أول سفيرة لتركيا في البلاد، برقية إلى المقر الرئيسي في أنقرة تضمنت معلومات تم جمعها بشكل غير قانوني من قبل موظفي السفارة التركية عن أسماء وهويات معارضي أردوغان، والمؤسسات والمنظمات التي أنشأها هؤلاء الأشخاص.

ويعتقد أن الأشخاص الذين تم التجسس عليهم ينتمون إلى حركة جولن، وهي جماعة تنتقد الحكومة التركية في عدد من ملفات الفساد.

وتضمنت الوثيقة، المؤرخة في 16 سبتمبر 2016، أسماء 32 فردًا بالإضافة إلى مدرسة ويلو الدولية المحدودة، التي تدير واحدة من أفضل المدارس أداءً في موزمبيق، والعديد من الشركات التي يديرها الأتراك، وتم تحديدها في وثيقة الاستخبارات.

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