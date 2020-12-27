حكومة الوفاق: بحثنا مع الوفد المصري توطيد العلاقات

قال أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، إنه بحث اليوم مع الوفد المصري توطيد العلاقات مع القاهرة خلال لقائهم في طرابلس وسبل تفعيل بعض الاتفاقيات المشتركة.جاء ذلك في بيانه عبر حسابه على موقع تويتر، تعليقًا على الزيارة التي أجراها وفد أمني دبلوماسي مصري لطرابلس للقاء مسئولين في حكومة الوفاق.وأكدت‏ مصادر مطلعة، في وقت سابق اليوم، أن الوفد المصري قدم لحكومة الوفاق خلال زيارته لطرابلس ورقة متكاملة أساسها رفض التواجد الأجنبي.وقالت المصادر ذاتها إن القاهرة رفضت التنسيق مع أنقرة في الملف الليبي، كما وضعت شروطًا محددة طالبت فيها بسحب القوات العسكرية التركية وعناصر الاستخبارات من ليبيا، مشيرة إلى أن الوفد المصري أبلغ طرابلس بضرورة تفكيك الميليشيات بخطة متكاملة بإشراف دولي.