برلماني: الانتخابات النيابية حصاد الديمقراطية في عهد السيسي

أشاد سيد عوض، عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء بالآليات الديمقراطية المتطورة التي شهدتها تجربة الاستحقاقات السياسية للانتخابات البرلمانية بغرفتيه النواب والشيوخ، مؤكدًا أن الانتخابات جرت في شفافية وحيادية أسفرت عن الوجه الديمقراطي الحقيقي الذي تعيشه البلاد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال إنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة مع زملائه الوفديين، تحت قيادة رئيس الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بطريقة جماعية تهدف في المقام الأول إلى خدمة الوطن والمواطنين.وأوضح النائب الوفدي أنه سيتبنّى تحت قبة البرلمان العديد من مشروعات القوانين التي تتعلق بدعم الصناعة، وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للصناعة الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب، إضافة إلى استغلال الإمكانيات المتفردة والتسهيلات الاستثمارية التي تتميز بها مصر لتحتل مكانتها التي تليق بها في المنطقة والعالم.وشدد النائب الوفدي على أن إزالة المعوقات وتحقيق المزيد من الضمانات والحوافز للمستثمرين سوف يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام بقوة بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية بأن مصر تستطيع، وأن شعبها يستحق المزيد من الرخاء والرفاهية.