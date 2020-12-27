رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 7 جنود في هجوم مسلح بباكستان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:21 م
باكستان
باكستان
أ ش أ
طباعة
أعلنت لجنة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، مقتل 7 جنود في هجوم مسلح شنه إرهابيون على نقطة تفتيشية بمنطقة "شاريج" بمدينة "خاران" الواقعة في إقليم بلوشستان.

وذكرت اللجنة- في بيان نقلته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية الأحد- أنه وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين، مما أدى إلى مقتل 7 جنود، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث وغلق الطرق لمنع فرار الجناة، لافتة إلى أنه تجري حاليا عملية بحث وتمشيط على نطاق واسع للقبض عليهم.

وفي الوقت ذاته، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ووزير الداخلية شيخ راشيد الحادث الإرهابي، وأعربا عن تعازيهما لأهالي الجنود فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إيقاف تنفيذ حكم حبس حمو بيكا بعد تنازل نقيب الموسيقيين

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020