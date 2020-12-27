3678 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الأحد تسجيل 3 آلاف و678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و258 حالة.وأضافت الوزارة - حسبما ذكر راديو بولندا - أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليصل إجمالي أعداد الوفاة إلى أكثر من 27 ألف حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل أيضًا 7 آلاف و229 حالة تعاف، ليصل إجمالي المتعافين إلى ما يقرب من مليون حالة.