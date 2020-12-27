تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة.





يشار إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة، صرفتها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع خمس وزارات أخرى، تخفيفا على الأفراد الذين ليس لهم دخل ثابت، ولا يحصل على أية معاش من أي جهة أو مؤسسة حكومية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تسبب في خسائر كبيرة سواء في الأرواح أو الأموال، كما نتج على إثرها توقف تام في أنشطة الدولة لفترة طويلة، ومؤسساتها على كافة المستويات.





يذكر أن الدولة قامت بصرف منحة العمالة غير المنتظمة أربع شهور، بواقع 500 جنيه شهريا، للكثير من الأسر المصرية، وذلك حتى تستطيع استكمال متطلبات الحياة اليومية، وبعد صرفها لمدة ثلاثة شهور قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوجيه مد المنحة إلى نهاية العام، بداية من شهر أكتوبر حتى ديسمبر الجاري 2020.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي





www.manpower.gov.eg. ويمكن للمواطن الذي يريد معرفة خطوات الاستعلام عن المنحة يمكنه الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط الآتي:





وذلك عن طريق الاسم والرقم القومي، وسيظهر كافة البيانات الخاصة بالمستعلم، كما يمكن للمواطن الاستعلام عن المنحة وكافة تفاصيلها من خلال الخط الساخن 142، التي وفرته وزارة الاتصالات للرد على الاستفسارات الخاصة بالمنحة من جانب المواطنين.





المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة





ووفقا للبيانات الرسمية الإحصائيات الأخيرة لوزارة القوى العاملة، فإنه تم إجراء عملية مراجعة وفحص لجميع المتقدمين للحصول على منحة العمالة حيث انتهت إلى 2 مليون و300 ألف مواطن من الذين تنطبق عليه الشروط و المستحقين للمنحة والتي من المقرر أن يتم الصرف لهم بناء على ما جاء في بياناتهم الرسمية.





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