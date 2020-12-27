مقتل وإصابة 6 من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات

أكد مسؤول أفغاني اليوم الأحد مقتل عنصرين من قوات الأمن العامة وإصابة 4 أخرين إثر وقوع اشتباكات في إقليم "باكيتا" جنوب شرقي البلاد.ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن قائد شرطة الإقليم بالنيابة لطف الله كمران قوله إن الاشتباكات وقعت ليل أمس السبت في مدينة "جرديز" عاصمة الإقليم، بعد أن فتح مسلحون النار على قوات الانتفاضة العامة.واتهم كمران حركة "طالبان" بالوقوف وراء الهجوم، مشيرا إلى أن منفذيه كانوا يرتدون "البرقع" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول الهجوم.من جهتها، لم تدل طالبان بأي تعليقات على الفور بشأن الهجوم.