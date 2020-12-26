تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات في الشروق وبدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة السيارات بمدينتى الشروق وبدر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بهدف تفكيكها والتربح والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات تفيد بسرقة سياراتهم بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرا بإرتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.