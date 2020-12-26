وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

توفي اللواء حسن عيد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بعد ٢٤ ساعة فقط من وفاة زوجته التي تم دفنها بمقابر السويس.وكان اللواء حسن عيد يشغل منصب مساعد وزير الداخلية وخاض انتخابات مجلس النواب وفاز في جولة الإعادةوحصل المرشح الفردي حسن عيد، عن حزب مستقبل وطن، على 22526 صوتا.ونعى حزب مستقبل وطن الفقيد الراحل داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.