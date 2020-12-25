براتب 1200 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بالزقازيق

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات الأسواق التجارية المتكاملة بالزقازيق، وبراتب 1200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، كاشير، وبائعين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك من الجنسين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2310138، والتواصل مع المدير المسئول أحمد طارق، أو التوجه لمقر الشركة في برج زمزم، ميدان القومية، ثان الزقازيق.