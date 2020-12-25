كاتدرائية القديس أنطونيوس في الفجالة تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك، بالفجالة، بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس القداس الإلهي الاحتفالي الأول الأب يونس لحظي، السكرتير الشخصي الأسبق للبابا فرنسيس، بابا الكاثوليك في العالم.وترأس القداس الإلهي الاحتفالي الثاني الآباء رعاة الكاتدرائية، الأب بولس جرس والأب هدية تامر والأب أنطونيوس سماحة، بمشاركة خورس الكاتدرائية.وتم استقبال التهنئة من ممثل عن رئيس الجمهورية، وممثل عن وزير الداخلية، وعضو مجلس الشعب عن دائرة الظاهر، وممثلين للأحزاب.وتحتفل الكنائس الغربية: السريان، والكاثوليك، والأسقفية، والروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي.وأقام عدد من الكنائس التي تتبع التقويم الغربي قداسين خلال الاحتفال بالعيد، وأقامت الكنيسة الكلدانية بمصر قداسين لعيد الميلاد المجيد، أحدهما مساء أمس الأول الخميس، والآخر صباح اليوم الجمعة، وسط إجراءات احترازية مُشددة.