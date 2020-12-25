رئيس هيئة النيابة الإدارية ينعى المستشار لاشين إبراهيم

نعى المستشار عصام المنشاوي- رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.وجاء في النعي الصادر عن الهيئة: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى المستشار عصام المنشاوي- رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وفاة رمز من رموز العدالة المصرية وقامة كبرى من قامتها ممن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، المستشار لاشين إبراهيم - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.