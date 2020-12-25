موسكو: الجيش السوري يطهر 1.5 هكتار من الألغام خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين السوريين قاموا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي بمحافظتي دمشق ودرعا من الألغام على مساحة 1.5 هكتار.وذكر المركز الروسي، في بيان له اليوم الجمعة، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الماضية بتطهير 1.5 هكتار من الألغام في مدينة دوما بمحافظة دمشق وفي مدن درعا وعثمان والنعيم بمحافظة درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى الأراضي السورية سواء من لبنان أو الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا أيضا إلى عدم تسجيل عودة أي نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.