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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء الهند: احتجاجات المزارعين على القوانين وراءها دوافع سياسية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، إن احتجاجات المزارعين على ثلاثة قوانين أقرتها حكومته وراءها دوافع سياسية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي وسط نجاح برنامجه الزراعي الذي دشنه العام الماضي.

ويعتصم آلاف المزارعين من عدة ولايات هندية في مخيمات على مشارف نيودلهي منذ أكثر من شهر ويسدون الطرق السريعة، مطالبين حكومة مودي بإلغاء القوانين التي أقرت في سبتمبر، ويقولون إنها تهدد سبل معيشتهم.

لكن الخطاب الذي ألقاه مودي، اليوم الجمعة، لم يركز على القوانين المثيرة للجدل.

وبدلا من ذلك تحدث مودي عبر دائرة تليفزيونية مغلقة إلى سبعة مزارعين من ولاية مختلفة، وسألهم عن مدى استفادتهم من برنامج لتحويل الأموال أطلقته حكومته في فبراير 2019، يحصل بموجبه المزارعون على دعم بالحد الأدنى من الدخل.

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