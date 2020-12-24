خبيرة تجميل توضح مخاطر «الماكياج» على الأطفال

يعتبر الماكياج من الأحلام التي ترواد الفتيات منذ الصغر، وكثير من الأمهات يردن زيادة جمال بناتهن به.ونرى كثيرا معظم الأطفال يميلون لتقليد الكبار خاصة فى وضع الماكياج على البشرة، لكن على الأم أن تدرك خطورة هذه المواد الكيميائية على جلد الطفل.وفي السياق، أوضحت عليا محمود خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، مخاطر استخدام الماكياج للأطفال، حيث قالت إن بقايا هذه المساحيق تدخل إلى أعماق طبقات جلد الطفل وتسبب أضرارا مثل الطفح الجلدي والسرطان وجفاف البشرة.ونصحت خبيرة التجميل باستخدام أنواع تحتوي على مواد مخصصة للأطفال حتى لا تضر بشرتهم.