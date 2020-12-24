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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فرنسا تعطى الضوء الأخضر لاستخدام لقاح «فايزر-بايونتيك»

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:37 م
لقاح «فايزر-بايونتيك
لقاح «فايزر-بايونتيك
وكالات
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اعتبرت السلطة الصحية العليا في فرنسا أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّرته شركة فايزر مع مختبر بايونتيك "يمكن أن يُستخدم لدى الأشخاص البالغين 16 عامًا وما فوق"، وذلك "نظرًا إلى فعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له".

ويشكل رأي السلطة الصحية الخطوة التنظيمية الأخيرة قبل بدء حملة التلقيح الأحد في فرنسا.

وقالت رئيسة السلطة الصحية العليا في فرنسا دومينيك لو غولوديك خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "نؤكد أن هذا اللقاح الأول لديه مكان في استراتيجية التلقيح، نظرًا إلى فعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له، وهو نبأ ممتاز".

وأضافت أن "النمذجة الرياضية التي أجريناها تطمئنا في استراتيجية التلقيح وأولويتها" الأشخاص الذين يقطنون في دور العجزة والعاملون المعرضون للخطر"، أي الأشخاص "الذين لديهم أكبر فائدة فردية من هذا التطعيم".

وأكدت رئيسة لجنة التلقيح التقنية في السلطة الصحية إليزابيث بوفيه: أنه في وقت أثبت لقاح فايزر- بايونتيك فعالية "كبيرة" لمنع تطور مرض كوفيد-19، فإنه "حتى الآن ليست لدينا معلومات حول تأثير هذا اللقاح على نقل الفيروس".

وذكّرت بأن حملة التطعيم التي ستبدأ الأحد تهدف بشكل أساسي إلى "تخفيض معدّل الوفيات والأنواع الحادة" من الإصابة بالمرض و"الحفاظ على النظام الصحي في فرنسا".

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