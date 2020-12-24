ننشر جدول امتحانات مواد خارج المجموع لأولى ثانوي بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 للصف الأول الثانوي؛ للمواد التي لا تضاف للمجموع.وأكدت «تعليم القاهرة» أن موعد عقد امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات سيكون يوم الأحد 3 يناير 2021، وامتحان المستوى الرفيع للمدارس الخاصة أيام الاثنين 4 يناير والثلاثاء 5 يناير 2021، وامتحان التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال يوم 10 يناير 2021، ومادتي التربية الوطنية والتربية المهنية يوم 12 يناير 2021.