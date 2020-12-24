ننشر جدول امتحانات مواد خارج المجموع لأولى ثانوي بالقاهرة
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:13 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 للصف الأول الثانوي؛ للمواد التي لا تضاف للمجموع.
وأكدت «تعليم القاهرة» أن موعد عقد امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات سيكون يوم الأحد 3 يناير 2021، وامتحان المستوى الرفيع للمدارس الخاصة أيام الاثنين 4 يناير والثلاثاء 5 يناير 2021، وامتحان التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال يوم 10 يناير 2021، ومادتي التربية الوطنية والتربية المهنية يوم 12 يناير 2021.
وأكدت «تعليم القاهرة» أن موعد عقد امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات سيكون يوم الأحد 3 يناير 2021، وامتحان المستوى الرفيع للمدارس الخاصة أيام الاثنين 4 يناير والثلاثاء 5 يناير 2021، وامتحان التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال يوم 10 يناير 2021، ومادتي التربية الوطنية والتربية المهنية يوم 12 يناير 2021.