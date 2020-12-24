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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

روسيا تعلن إزالتها ألغاما على مساحة 1.6 هكتار في سوريا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
جريدة الدستور
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أعلن مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين السوريين قاموا خلال الــ 24 ساعة الماضية بتطهير 1.6 هكتار من الألغام بمحافظتي دمشق ودرعا من الألغام.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الخميس أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي ومنشآت من الألغام على مساحة 1.6 هكتار في مدينة دوما بمحافظة دمشق وفي ومدينتي درعا وعثمان والنعيم بمحافظة درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.

وأضاف البيان أنه لم يعد أحد من اللاجئين إلى الأراضي السورية سواء من لبنان أو الأردن خلال الــ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى عدم عودة أي نازحين أيضا إلى داخل سوريا خلال الساعات الأخيرة.

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