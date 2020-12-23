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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2246 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:33 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في إلى 163 ألفًا و225 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان الأربعاء إلى تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1333 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 19127 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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