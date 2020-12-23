«التعليم العالى»: الجميع على درجة واحدة من الخطر خلال الموجة الثانية لكورونا

أكد حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعيم العالي، أن 20% فقط من مرضى كورونا بحاجة إلى العزل في المستشفيات، ولكن ليس لدينا معيار علمي دقيق، لقياس أصحاب تللك الفئة، من غيرها خلال الموجة الثانية، منوها بأن الجميع على درجة واحدة من خطر الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثانية.





وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك توسعًا في التعامل مع الأطباء، فالأمر ليس مقتصرا فقط على أطباء الصدر والعزل، مشيرا إلى أنه تم تدريب 10 آلاف طبيب على التعامل مع حالات كورونا، منذ بداية الجائحة.





وأضاف أنه حتى مع وجود التغيرات الجينية، ما زالت الأعراض كما هي، ولكن تظهر الأزمة في مدى سرعة الانتشار للعدوى.







