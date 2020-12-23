آخر إحصائيات فيروس كورونا في العالم والدول الأكثر تضررًا

أخر إحصائيات كورونا في العالم

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 1.728.608 شخص وإصابة 78.642.871 شخص وتعافي 55.329.920 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، مع العلم ان هناك دول لا تجري فحوصا إلا للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض أو الحالات الخطرة، يضاف إلى ذلك محدودية إمكانات إجراء الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.



الدول الأكثر إصابة بكورونا

وسجلت 16 دولة أرقام غير طبيعية منذ انتشار الجائحة وحتى الآن في تمام الساعة 7:30 مساءً، اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020، وكان أكثرهم ضررا الولايات المتحدة الأمريكية 18.707.356 حالة، واحتلت الهند بالمرتبة الثانية بـ10.111.255 حالة، وفي المرتبة الثالثة البرازيل بـ 7.320.020 حالة، وفي المرتبة الرابعة روسيا بـ 2.933.753 حالة، وفي المرتبة الخامسة فرنسا بـ 2.490.946 حالة.



واحتلت المرتبة السادسة المملكة المتحدة البريطانية بـ2.149.551 حالة، وفي المرتبة السابعة تركيا بـ2.082.610 حالة، والمرتبة الثامنة إيطاليا بـ 1.977.370 حالة، وفي المرتبة التاسعة أسبانيا بـ1.838.654 حالة، وفي المرتبة العاشرة ألمانيا بـ 1.553.369 حالة، وفي المرتبة الحادي عشر الأرجنتين بـ1.1555.279 حالة.



وفي المرتبة الاثني عشر كولومبيا بـ1.530.593 حالة، وفي المرتبة الثالثة عشر المكسيك بـ1.338.426 حالة، والمرتبة الرابعة عشر بولندا بـ1.226.883 حالة، والمرتبة الخامسة عشر إيران بـ1.177.007 حالة، والمرتبة السادسة عشر بـ 1.000.153 حالة.



أعداد وفيات كورونا في العالم

أما عن حالات الوفاة في العالم حتى الساعة 7:30 مساء اليوم، سجلت 14 دولة بحيث تبدأ في المرتبة الأولى الولايات المتحدة أيضا بـ 331.208 حالة، وفي المرتبة الثانية البرازيل بـ 188.285 حالة، وفي المرتبة الثالثة الهند بـ 146.562 حالة، والمرتبة الرابعة المكسيك بـ119.495 حالة، والمرتبة الخامسة إيطاليا بـ69.842 حالة.



وفي المرتبة السادسة المملكة المتحدة البريطانية بـ 69.051 حالة، أما عن المرتبة السابعة فرنسا بـ 61.702 حالة، وفي المرتبة الثامنة ايران بـ 54.156 حالة، وفي المرتبة التاسعة روسيا بـ 52.461 حالة، والمرتبة العاشرة أسبانيا بـ 49.520 حالة، أما عن المرتبة الحادية عشر الأرجنتين بـ 42.254 حالة.



وفي المرتبة الثانية عشر كولومبيا بـ40.931 حالة، وعن المرتبة الثالثة عشر بيرو بـ 37.218 حالة، والمرتبة الرابعة عشر جنوب أفريقيا بـ 25.246.





المتعافين من كورونا كما وصل أعداد المتعافين حول العالم أبرزهم 10 دول أولهم الولايات المتحدة الامريكية بـ10.950.028 حالة، أما المرتبة الثانية الهند 9.674.090 حالة، والمرتبة الثالثة البرازيل بـ6.354.972 حالة، والمرتبة الرابعة روسيا 2.343.967 حالة، والمرتبة الخامسة تركيا بـ 1.901.307 حالة.



وفي المرتبة السادسة كولومبيا بـ 1.394.374 حالة، أما المرتبة السابعة 1.379.726 حالة، وفي المرتبة الثامنة ألمانيا بـ1.136.700 حالة، وفي المرتبة التاسعة 1.301.573 حالة، وأخيرة في المرتبة العاشرة المكسيك بـ 996.302 حالة.



وتأتي لنا جائحة كورونا المستجد بكارثة صحية جديدة قبل انتهاء عام 2020 الحالي ليبدأ عام 2021 بتحور جديد لسلالة جديدة لفيروس كورونا حيث ظهر أول حالة في ألمانيا في يناير الماضي وفي إندونيسيا في أغسطس الماضي، ولكن ظهرت في بريطانيا بشكل مفجع بظهور 1000 حالة في ديسمبر الجاري، كما انتشرت في جنوب إفريقيا، كما ظهرت في استراليا ايضا منذ يومين وأخرهم اليوم الأربعاء في إسرائيل بـ4 حالات.





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