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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات مصابي كورونا في بريطانيا لـ69 ألف شخص

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:53 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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أعلنت الحكومة البريطانية، أن 744 شخصًا توفوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الأشخاص في المملكة المتحدة إلى 69.051 شخصًا.

ويعد عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 الأعلى في يوم واحد منذ 29 أبريل خلال الذروة الأولى للفيروس، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتظهر الأرقام التي نشرتها وكالات الإحصاء البريطانية الوفيات، والتي تم ذكر كوفيد-19 كسبب للوفاة، جنبًا إلى جنب مع بيانات إضافية عن الوفيات التي حدثت في الأيام الأخيرة، وتوضح هذه البيانات أن العدد وصل الأن إلى 85000 حالة وفاة تتعلق بالمرض في المملكة المتحدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بمقدار 39.237 حالة، وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في يوم واحد طوال الوباء بأكمله.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة إلى 2.149.551 شخص.

تأتي أحدث أرقام الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا، بعد أن أعلن وزير الصحة مات هانكوك أن المزيد من المناطق في إنجلترا ستنتقل إلى المستوى 4 بدءا من 26 ديسمبر أو يوم الهدايا الذي يعقب عيد الميلاد في 25 من الشهر نفسه.

وأعلن وزير الصحة في مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينج ستريت بعد الاعتراف بالانتشار السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا والمناطق التي تنتقل إلى المستوى 4؛ حيث يجب الإقامة في المنزل فقط – من يوم 26 ديسمبر هي ساسكس وأوكسفوردشير وسافوك ونورفوك وكمبريدجشير وبورتسموث وساوثهامبتون وتشير التغييرات الحديثة إلى أن ستة ملايين شخص إضافي سيكونون تحت أعلى مستوى من القيود من 26 ديسمبر.

وأضاف أن هذا التغيير يعني أن ما مجموعه 24 مليون شخص أو 43 في المائة من سكان إنجلترا سيكونون الآن في المستوى 4.

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