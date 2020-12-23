تفاصيل قضية إعفاء ترامب عن قتلة عراقيين

علق أحد الخبراء في العراق، طارق حرب، اليوم الأربعاء، على قضية إعفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عناصر شركة أمنية أدينت بقتل عراقيين.وقال حرب وفق لوكالة روسيا اليوم الاخبارية، إن عناصر شركة بلاك ووتر لم يحاكموا في المحاكم الأمريكية لأنهم قتلوا عراقيين، بل تمت محاكماتهم لأنهم خالفوا قواعد الاشتباك، ولم يلتزموا بمعايير حددت في عمل الشركة والقانون الأمريكي".وأضاف، أن الإعفاء كان عن جريمة واتهام أمريكي، ولم يكن باتهام عراقي، لذا أعفي عنهم.وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا بالكامل عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.