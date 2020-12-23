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مصر

1.02 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالأقصر خلال 6 سنوات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:37 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
عمرو خان و محمود مرعي
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أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك استمرارًا للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

ففى نطاق قطاع الأقصر التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 430 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بالإضافة لمشروعات منفذة للغير ليبلغ إجمالي ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 مبلغ مليار وعشرون مليون جنيه مصرى بالتفاصيل التالية:

وتم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء الأقصر والممولة بقرض من الـدولة لتطويـر الشـبكات خـلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها 412 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بمبلغ يصل إلى حوالى 163 مليون جنيه.

وحول ما تم تنفيذه بخطة إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020م بعدد 95 عملية بإجمالي أطوال كابلات 36.084 كم بلغ قيمة 40 مليون جنيه.

وحول المشروعات (المنفذة للغير): قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري..... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بقيمة بلغت حوالى 405 ملايين جنيه.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لـ 3 قرى، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 20232024.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية،وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وشدد على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

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