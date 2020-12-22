الإحصاء: القاهرة والجيزة الأكثر استحواذًا على المنشآت الاقتصادية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تستحوذ على 12.9% من إجمالي المنشآت الاقتصادية بالقطاع الخاص بعدد 483.3 ألف منشأة، يليها محافظة الجيزة بنسبة 9.30% بنسبة 347.8 ألف منشأة، الدقهلية 8.56% بعدد 320.1 ألف منشأة، الإسكندرية 7.68% بعدد 287.3 ألف منشأة.كما تصدرت محافظة الفيوم محافظات الصعيد من حيث عدد المنشآت الاقتصادية بعدد 156.1 ألف منشأة، يليها محافظة المنيا 146.6 ألف منشأة، سوهاج 115.9 ألف منشأة، أسيوط 95.7 ألف منشأة، قنا 81.2 ألف منشأة.بينما تذيلت القائمة محافظات جنوب سيناء 6.5 ألف منشأة، شمال سيناء 6.6 ألف منشأة، الوادى الجديد 8.9 ألف منشأة، مطروح 18.8 ألف منشأة، البحر الأحمر 18 ألف منشأة.