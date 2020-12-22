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سياسي

برلماني: توفير أجهزة تنفس صناعي وشاشات تحكم لمستشفى مشتول السوق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:12 م
العقيد أحمد عبدالجواد
العقيد أحمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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أكد العقيد أحمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أنه سيبذل كافة الجهود لخدمة أهالي محافظة الشرقية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار أزمة فيروس كورونا.

وقال عبد الجواد في بيان له، أنه في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به مستقبل وطن لخدمة مصرنا الحبيبة، وللعمل على تلبية احتياجات المواطنين بمحافظة الشرقية فقد تم التنسيق مع كل من النائب خالد مشهور والنائب أحمد البنا، لزيارة مستشفى "مشتول السوق" بمشاركة الدكتور هشام مسعود مدير مديرية الصحة بالمحافظة، للوقوف على وضع المستشفى الحالي في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف عضو الشيوخ، أنه تم الوقوف على كافة احتياجات الأطباء من أجهزة ومستلزمات طبية وتوسعات في المباني لتصل المستشفى إلى معايير الجودة والأمان في استقبال المرضى، مؤكدا أنه سيتم تقديم كل ما يلزم لدعم المستشفى لتقديم خدمة أفضل للأهالي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على توفير أجهزة تنفس صناعي وشاشات تحكم ومستلزمات الرعاية المركزة وأيضا وضع خطة توسعة لمبنة مكون من خمس أدوار لفتح غرف عمليات وأقسام داخلية وعيادات خارجية بمساعدة مؤسسات المجتمع المدني.

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