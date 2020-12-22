أعلنت وزارة الداخلية عن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني والذي ينتهي يوم 31/12/2020.وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.وفى ذات الإطار وتيسيرًا على المواطنين يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (https:moi.gov.eg).