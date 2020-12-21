رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

عبر انستجرام فيفي عبده.. أحدث ظهور لـ محمد منير

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:16 م
محمد منير
محمد منير
هبه محمد
طباعة
شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بصورة لأحدث ظهور للمطرب محمد منير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام ".


آخر ظهور للفنان محمد منير اثناء وعكته الصحية 


وظهر الكينج محمد منير على حساب الفنانة فيفي عبده على "انستجرام" من المستشفى أثناء وعكته الصحية الأخيرة.

وذكر أن الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإجهاد في الفترة الأخيرة، ولكن عاد إلى منزله.

اقرأ أيضا 

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لإحالة مسؤول بالضرائب للمحاكمة بتهمة تضخم الثروة واستغلال النفوذ

محافظا سوهاج وقنا في استقبال شهيدي الوطن بالمطار العسكري (صور)

مصدر يكشف حقيقة الشاب الذى أغلق فمه بـ«قفل» فى قنا

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تقدر بـ384 مليونا

image description

بدء إجراءات نقل كلية الزراعة بجامعة دمياط إلى مقرها الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر: الأولوية للأطقم الطبية

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2021

أعراض كورونا توقظ السرطان في الجسم

انشاء محمية ضفادع في الإكوادور لإنقاذها من خطر الانقراض

تعرف على مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

بالأسماء.. المتأهلون للمرحلة الأخيرة من مسابقة مؤسسة فاروق حسني

«كسارة البندق» فى احتفالات الأوبرا بالكريسماس والعام الجديد

الليلة.. «الحب فوق هضبة الهرم» بسينما الهناجر

قصور الثقافة بالجيزة تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ