عبر انستجرام فيفي عبده.. أحدث ظهور لـ محمد منير

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وظهر الكينج محمد منير على حساب الفنانة فيفي عبده على "انستجرام" من المستشفى أثناء وعكته الصحية الأخيرة.وذكر أن الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإجهاد في الفترة الأخيرة، ولكن عاد إلى منزله.