عبر انستجرام فيفي عبده.. أحدث ظهور لـ محمد منير
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:16 م
هبه محمدطباعة
شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بصورة لأحدث ظهور للمطرب محمد منير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام ".
آخر ظهور للفنان محمد منير اثناء وعكته الصحية
وظهر الكينج محمد منير على حساب الفنانة فيفي عبده على "انستجرام" من المستشفى أثناء وعكته الصحية الأخيرة.
وذكر أن الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإجهاد في الفترة الأخيرة، ولكن عاد إلى منزله.
وذكر أن الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإجهاد في الفترة الأخيرة، ولكن عاد إلى منزله.