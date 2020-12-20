تعرف على قائمة عناوين مستشفيات العزل بالجمهورية

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وأوضحت أن قائمة مستشفيات العزل تشمل مستشفيات: 15 مايو بالقاهرة، العجوزة، والحوامدية بالجيزة، والعجمي بالإسكندرية، وأبو خليفة بالإسماعيلية، وتمي الأمديد بالدقهلية، فاقوس بالشرقية، قها بالقليوبية، بلطيم بكفر الشيخ، الباجور بالمنوفية وكفر الدوار بالبحيرة، ناصر العام ببني سويف، الفيوم (تأمين صحي) بالفيوم، ملوي بالمنيا، أبوتيج بأسيوط، الهلال تأمين صحي بسوهاج، العديسات بالأقصر، الصداقة بأسوان، النجيلة بمطروح، الخارجة بالوادي الجديد، حميات الغردقة بالبحر الأحمر.