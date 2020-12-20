تعرف على قائمة عناوين مستشفيات العزل بالجمهورية
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:59 م
فاتن خديوى _ سارة سعودىطباعة
أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن هناك 21 مستشفى عزل إضافة إلى 81 مستشفى حميات وصدر بكافة محافظات الجمهورية، مجهزين للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا خصوصا للحالات المتوسطة والشديدة إلى جانب مستشفيات الفرز.
وأضافت لـ "الدستور" أنه يتم عزل الحالات البسيطة منزليا مع صرف العلاج لها وتحويل الحالات المتوسطة والشديدة لمستشفيات العزل والصدر والحميات.
وأضافت لـ "الدستور" أنه يتم عزل الحالات البسيطة منزليا مع صرف العلاج لها وتحويل الحالات المتوسطة والشديدة لمستشفيات العزل والصدر والحميات.
قائمة مستشفيات العزل
وأوضحت أن قائمة مستشفيات العزل تشمل مستشفيات: 15 مايو بالقاهرة، العجوزة، والحوامدية بالجيزة، والعجمي بالإسكندرية، وأبو خليفة بالإسماعيلية، وتمي الأمديد بالدقهلية، فاقوس بالشرقية، قها بالقليوبية، بلطيم بكفر الشيخ، الباجور بالمنوفية وكفر الدوار بالبحيرة، ناصر العام ببني سويف، الفيوم (تأمين صحي) بالفيوم، ملوي بالمنيا، أبوتيج بأسيوط، الهلال تأمين صحي بسوهاج، العديسات بالأقصر، الصداقة بأسوان، النجيلة بمطروح، الخارجة بالوادي الجديد، حميات الغردقة بالبحر الأحمر.
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