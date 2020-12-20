وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وضع خطة لمتابعة آلية توزيع لقاحات فيروس كورونا في إطار حرص القيادة السياسية على التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره، ضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الصحة، بدء توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مساء اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات الوزارة ووكلاء وزارة الصحة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية، للتيسير على المواطنين الذين سيتلقون اللقاح وفق أولويات المرحلة الأولى، طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

