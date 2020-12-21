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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 21-12-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:56 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي ، اليوم الإثنين 21-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني وبنك الإسكندرية، مقابل استقرار سعر الدينار اليوم أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي اليوم

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 47.62، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 48.72، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 48.42، وفي بنك الكويت الوطني انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 48.47، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.72، وفي بنك التنمية الصناعية 51.79 جنيه وللبيع 47.68.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 2020 في البنوك المصرية

وفي بنك أتش أس بي سي فارتفع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 47.67، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، في بنك التعمير والإسكان ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه وللبيع 51.63 جنيه وللبيع 48.34، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 48.60.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك الاستثمار العربي استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 48.62، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.75، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.89، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 51.43، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.47 جنيه وللبيع 48.52، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.72، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 47.45، أما في البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 48.04.

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