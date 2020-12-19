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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 19-12-2020 فى البنوك المصرية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:43 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 19-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في المصرف العربي والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار العربي.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 19/12/2020

ارتفع سعر الدينار الكويتيي اليوم السبت في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.75، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.85 جنيه وللبيع 51.39، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 47.74، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.89، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 51.42، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.52.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 19-12-2020 في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المتحد استقر سعر الدينار أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 47.73، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.14، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.43.

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كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك تنمية الصادرات للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.67، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 47.45، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.04، وفي وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 48.62، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 51.88 جنيه وللبيع 48.44.

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