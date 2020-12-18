محمد منير يدعم «مؤمن ابن الكيان» على قناة الأهلي

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محمد منير: أنا بخير وسأعود خلال ساعات لإنهاء ألبومي الجديد

وتعرض محمد منير لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه طمأن جمهوره معلنا عودته خلال ساعات لوضع اللمسات الأخيرة على ألبومه «باب الجمال». وتعرض محمد منير لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه طمأن جمهوره معلنا عودته خلال ساعات لوضع اللمسات الأخيرة على ألبومه «باب الجمال».

يظهر الكينج محمد منير في تمام الساعة 11 مساءً على قناة النادي الأهلي، حيث يشارك في فيلم «مؤمن ابن الكيان» الذي سيتم عرضه لدعم لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا.ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول للفنان محمد منير بعد تعرضه لأزمة صحية منذ عدة أيام.