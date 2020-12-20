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مصر

«القومي للحوكمة والتنمية المستدامة» و«هاج» الهولندية يبحثان التعاون المستقبلي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
شريفة شريف
شريفة شريف
أميرة ممدوح
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اجتمعت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتورة ديانا العلم مدير برامج أكاديمية هاج بمدينة لاهاي بهولندا The Hague Academy for local governance (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) لبحث أوجه التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين، وشارك في الاجتماع نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور المعهد في نشر الوعي بالتنمية المستدامة والحوكمة، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030، إلى جانب صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، فضلا عن إصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر فى التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية فى الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.

ولفتت السعيد إلى أن اجتماع المعهد مع أكاديمية هاج بمدينة لاهاي بهولندا تضمن مناقشة إمكانية مشاركة الأكاديمية في مبادرة سفراء التنمية التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد وتشمل تدريب نحو 1000 شاب وفتاة.

وخلال الاجتماع أوضحت الدكتورة شريفة شريف دور المعهد وتاريخه، وأهم ثلاث مهام للمعهد والمتمثلة في التدريب، الأبحاث، الاستشارات فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لافتة إلى تعاون المعهد مع عدة جهات ليس فقط مع القطاع الحكومى لكن يشمل التعاون القطاع الخاص وأيضا المجتمع المدني.

وأفادت شريف أن مجالات التعاون المستقبلي المقترحة بين المعهد والأكاديمية ستكون في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تتضمن تبادل المعرفة حول القضايا المتعلقة بالحوكمة واللامركزية، البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الحوكمة والادارة الرشيدة، زيارات دراسية إلى الهيئات الحكومية الهولندية، تبادل الزيارات والخبرات للتعرف علي اللامركزية والحكومات المحلية في هولندا، إلى جانب تصميم برامج تدريبية وفقًا للاحتياجات التي يتم الاتفاق عليها مستقبلا، تقديم عدد من منح لدورات تدريبية قصيرة في أكاديمية لاهاي، تسعى هذه المنح الدراسية إلى تطوير وتعزيز مهارات وقدرات المهنيين والتي تمول من قبل وزارة الخارجية الهولندية.

جدير بالذكر أن أكاديمية لاهاي للحكم المحلي أُنشئت في لاهاي في عام 2006، وحصلت على المرتبة الثانية باعتبارها المؤسسة الأكثر ابتكارًا من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية، بالتعاون مع البلديات ومنظمات المواطنين في مختلف البلدان، وهي متخصصة في تنمية القدرات من خلال برامج التدريب والتعليم التى تسعى إلى تطوير المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين اليات الحوكمة واللامركزية في المجتمعات النامية.

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