صورة سيلفي تضع رئيسًا في ورطة

خضع الرئيس التشيلي «سبستيان بنييرا» للعقوبة لعدم ارتدائه الكمامة، وغُرِّم 3500 دولار لظهوره في صورة سيلفي بلا كمامة.واعتبر تصرف الرئيس خرقا لتدابير احترازية تفرضها البلاد في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.وقدم بنييرا الاعتذار إثر شيوع الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي جمعته مع امرأة لم تكن هي الأخرى ترتدي كمامة، في وقت سابق من الشهر الجاري.وأقر الرئيس بأنه كان يتعين عليه ارتداء كمامة عندما طلبت منه المرأة صورة على شاطئ قريب من منزله في فالبارايسو وسط تشيلي.