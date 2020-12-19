اليونان: الاتحاد الأوروبي سيوسع عقوباته على الاقتصاد التركي

كشف وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم السبت، عن أنه من المرتقب توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاعي الاقتصاد والتجارة التركيين لتضم أفراد وكيانات أخرى.واعتبر وزير الخارجية اليوناني أن تأثير العقوبات الأمريكية على تركيا "رسالة قوية وواضحة" لأنقرة وسيتضح آثارها بمرور الوقت وفق وكالة الأنباء اليونانية.وأعرب دندياس عن تطلعه للعب الولايات المتحدة دورا أكبر في منطقة شرق البحر المتوسط لدعم السلام والاستقرار الإقليميين.وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على تركيا ضمن قانون مكافحة أعداء أمريكا "كاستا" CAATSA، بسبب اقتناء تركيا للمنظومة الصاروخية إس-400 الروسية، والتي تُعرّض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر، وتوفرَ أموالًا كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلا عن المساهمة في توسع نفوذ موسكو.