محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» قرار البرلمان الأوروبي الصادر بإدانة مصر في قضية جوليو ريجيني، واتهامها بمخالفات في ملف حقوق الإنسان.





وأضاف في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن الخوف على مصر ليس من الخارج فقط، لكن الخوف على مصر من الداخل أيضا، لمن يهللون لمثل هذه القرارات.





وتابع: «هناك محاولة للي ذراع مصر، ومثل هذه القرارات تصدر للضغط على مصر من أجل أشخاص بأعينهم.. بلاش الناس تمشي مع الرايجة وبلاش تنتقد بلدك، وافهم الموضوع والقضية الأول قبل ما تتكلم».



