البيت الأبيض: ترامب أعرب للملك سلمان عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على قيادته وأعرب عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية.وأوضح البيت الأبيض في بيان مساء اليوم أن الرئيس ترامب ناقش مع العاهل السعودي خلال اتصال هاتفي ملف الأمن الإقليمي وحل الأزمة الخليجية مع قطر.وأفادت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق اليوم، أن العاهل السعودي الملك سلمان بحث مع ترمب تطورات الأوضاع في المنطقة كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، بجانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.