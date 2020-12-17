قوات الأمن العراقية تلقي القبض على 4 إرهابيين جنوبي بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على أربعة إرهابيين، كانوا ينوون تشكيل مجموعة إرهابية، جنوبي العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الخميس- إن قوات الأمن المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابي.وأضافت أن "هذه العملية تأتي وفقا لاعترافات أحد الإرهابيين، حيث ضبط داخل أحد منازلهم خمس قنابل هاون وعدد من الأسلحة النارية".