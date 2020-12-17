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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعلن موعد تلقيح مواطنيها ضد كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:16 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تباشر ألمانيا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في 27 ديسمبر، بدءا بدور المسنين، وذلك حسبما أعلنت السلطات مساء الأربعاء.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة التي تضم كل وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية: "أبلغ وزير الصحة الفدرالي ينس سبان مؤتمر وزراء الصحة بالموافقة المرتقبة على لقاح بايونتيك وتوفيره، وحدد 27 ديسمبر موعدا لبدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد".

وأوضح ان التلقيح سيبدأ "خصوصا في دور المسنين".

ومن المرجح أن يكون موعد بدء التلقيح في ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هو نفسه في كل أرجاء الاتحاد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، إن الدول السبع والعشرين في الاتحاد يمكنها بدء حملات التلقيح في اليوم نفسه بعد الترخيص للقاح فايزربياونتيك.

وبعد ضغوط مارستها برلين، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها ستبحث في الترخيص للقاح شركة فايزربايونتيك في 21 ديسمبر بدلا من 29 كما كان مقررا في السابق.

وتواجه ألمانيا موجة وبائية ثانية غير مسيطر عليها بالكامل خلافا للموجة الأولى الربيع الماضي.

وسجلت الأربعاء عددا قياسيا من الوفيات بلغ 952 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما وصلت الإصابات الجديدة إلى 27728.

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