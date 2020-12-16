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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحريري: وقف الانهيار في لبنان يتطلب تنفيذ الإصلاحات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:31 م
الحريري
الحريري
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أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن وقف الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الذي يشهده لبنان لن يتحقق إلا من خلال الإصلاحات التي من شأن تنفيذها استعادة التدفقات المالية، مشيرا إلى أن التشكيلة الحكومية التي قدمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الأربعاء الماضي، تقوم على وزراء اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب السياسية ومن أهل النزاهة والكفاءة ولديهم القدرة على إجراء الإصلاحات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحريري عقب زيارته مساء اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بمقر البطريركية المارونية، حيث جرى التباحث في تطورات الشأن الحكومي بلبنان.

وقال الحريري "الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما اتفقنا، ولا أن أكون أنا رئيس حكومة، إنما الهدف هو وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، وهذا الهدف لا يتحقق إلا عبر القيام بالإصلاحات المتفق عليها لإعادة تدفق التمويل باتجاه لبنان".

وأضاف: "وبمناسبة الحديث عن إعادة إعمار بيروت، أكدت للبطريرك الراعي إصرارنا على معرفة الحقيقة وراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري، وتأكيدنا على حق جميع اللبنانيين، وبالدرجة الأولى حق الضحايا وأهاليهم بمعرفة كامل الحقيقة والمسئوليات، وفي هذا الإطار، لا غطاء على أحد ولا تغطية لأحد، إنما في إطار الاحترام الكامل للدستور والقوانين".

وأشار الحريري إلى أنه يؤيد طرح وجوب حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا التوجه يجب أن تتبناه الدولة اللبنانية عاجلا أم آجلا، لافتا في نفس الوقت إلى أنه يتطلب توافقا داخليا.

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