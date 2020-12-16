ضبط مسجل تخصص في نشل الهواتف بـ«شفرة موس» بالجمالية

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط مسجل خطر تخصص في نشل الهواتف المحمولة بالجمالية.وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته 3 قطع سلاح أبيض "شفرة موس، واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.