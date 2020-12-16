الغردقة تستضيف اجتماعا للغرف التجارية اليوم

تستقبل مدينة الغردقة اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربى، بمقر غرفة البحر الأحمر، في إطار تنشيط أداء أعمال الغرف التجارية لصالح جموع التجار ومقدمى الخدمات للمواطنين.من ناحيته، أكد خالد رضا عبدالجليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة البحر الأحمر، أن الغرفة انتهت من الاستعدادات والتجهيزات للاجتماع، والذي سيحضرة رؤساء 27 غرفة تجارية، الي جانب تنظيم زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.وأضاف عبدالجليل، أنه سيتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لعقد لقاء مشترك مع محافظ البحرالأحمر اللواء عمرو حنفي، لبحث فرص التجارة والاستثمار المتاحة بالمحافظة، وزيارة عدد من المقاصد السياحية.