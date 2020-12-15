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سياسي

نقابة الصحفيين تستلم أرض «حدائق 6 أكتوبر»

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:27 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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أعلن محمد سعد عبدالحفيظ، رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، أنه تم، اليوم، استلام أرض مدينة الصحفيين الجديدة في "حدائق 6 أكتوبر"، وذلك بعد شهور طويلة من الإجراءات.

وقال، في بيان له: 30.8 فدان كانت مخصصة للنقابة في 2006، وتم سحبها لعدم الالتزام بسداد أقساط الأرض، صدر قرار بإعادة تخصيص الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية، وتم دفع مقدم القطعة، وإنهاء الإجراءات، واليوم استلمت لجنة الإسكان بالنقابة القطعة، وقريبا سيتم الاتفاق مع شركة منفذة بعد تقنين الإجراءات.

واختتم: إن شاء الله المشوار سيكتمل، وقريبا جدا سيبدأ تنفيذ أعمال بناء مدينة الصحفيين الجديدة.. كل الشكر والتقدير لنقيب الصحفيين ضياء رشوان الذي بذل جهدا كبيرا بدءا من مرحلة إعادة التخصيص حتى استلام الأرض، ولمجلس نقابة الصحفيين الذي ساعد بقراراته على استكمال الإجراءات، وللصديق هيثم فارس مدير إدارة الإسكان بالنقابة على جهده الدائم.

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