رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك: رفع السودان من قائمة الإرهاب يساعد على خلق مناخ جديد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:44 م
حمدوك
حمدوك
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يساعد على خلق مناخ مختلف جديد.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، إن "اليوم يوم تاريخي بكل المعاني، حيث يعود السودان للمجتمع الدولي، بكل جدارة واستحقاق"، مشددا على أن الشعب السوداني لم يكن يوما من الأيام راعيا للإرهاب، لكن هذا الأمر واحدة من تركات النظام البائد.

وأضاف: "هذه العودة للمجتمع الدولي، تمت بتضافر كل الجهود داخليا وخارجيا، حيث شاركت فيها كل فئات الشعب"، معربا عن شكره للأشقاء والأصدقاء الذين ساعدوا في الوصول إلى هذا اليوم.

وأشار إلى أن قرار رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب يسهم في أمور كثيرة، منها العودة للنظام المصرفي العالمي، ومعالجة الديون، وفتح السودان للاستثمار، حيث لا نحتاج للهبات والعطايا، وهذه الخطوة تفتح الطريق للاستثمار وتحفز المستثمر الوطني.

وقال رئيس وزراء السودان: "هناك فصل بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وقانون الحصانة السيادية للسودان، حيث تم اتصال من وزارة الخارجية الأمريكية وأبلغونا بشكل رسمي برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ويبقى مسألة استعادة الحصانة ونحن نعمل فيها".

وأوضح أن أمر الحصانة "عمل خاص بالكونجرس لا الإدارة الأمريكية، وقُدم فيه 3 أو 4 مقترحات"، مشيدا بالفريق السوداني في واشنطن الذي عمل على هذا الملف بكل الاحترافية، تستحق كل التقدير، لمعالجة مطبات هذا الملف.

وأضاف: "أتانا أكثر من مقترح برفع الحصانة، ونريد مقترحا يحصن السودان تحصينا كاملا، ولابد من تشريع يحصن السودان تحصينا كاملا، ومثل ما أنجزنا ملف رفع العقوبات سنصل إلى التحصين"، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل أيضا في الحوار مع الكونجرس، وأسهمت وساعدت في هذا الملف، وسنستمر فيه.

وبخصوص قانون الكونجرس لدعم التحول الديمقراطي والمساءلة والشفافية في السودان، قال حمدوك: "هذا القانون بكل تأكيد سيساعد في التحول الديمقراطي، واعتقد أنه في عالم اليوم الكل مطالب بالشفافية"، مضيفا: "شركات الحكومة موجودة في القطاع العام، وفي المكون العسكري، ولا يمكن إدارة موارد خاصة بالشعب السوداني من دون مساءلة، هذا أمر لا تنازل فيه، والآن نبحث كيف ندير هذه المسألة، وهذه واحدة من الأمور التي تناولها تقرير الكونجرس".

وأوضح أن ملف التطبيع مع إسرائيل، منفصل عن رفع السودان من قائمة الإرهاب، وموقفنا هو نفسه، أن أي اتفاق في ملف التطبيع يجب أن تتم إجازته والبت فيه بواسطة المجلس التشريعي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

البداية «سينوفارم».. مصر تنتهج استراتيجية تنويع لقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

بدء حملة التلقيح في الولايات المتحدة والقلق يتصاعد في أوروبا

حرائق «غير مسبوقة» في الولايات المتحدة والقطب الشمالي في 2020

رئيس فيفا: التعاون الإماراتي الإسرائيلي «يوم تاريخي وضوء بنهاية النفق»

أيام زمان

«أنت انتحلت شخصية ضابط يا فريد».. حكايات ملك الترسو مع شقيقه

«عرفت كيف قضى أخي تلك الليلة».. مأساة فريد شوقي مع شقيقه التوأم

«أصدق الروايات».. ابن شقيق الجغرافي جمال حمدان يكشف سبب وفاته

علقة ساخنة من 20 امرأة بـ«ملاية لف».. فريد شوقي يحكي أصعب مواقفه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

«سيرة الجميز».. ديوان جديد لحبيبة الزين عن دار روافد

منها «رواية».. مشروعات رحل بهاء عبدالمجيد قبل استكمالها

وزيرة الثقافة تترأس اجتماع المجلس التنفيذي الـ26 للمجمع العربي للموسيقى

طبعة جديدة من رواية «الحفيدة الأمريكية» لـ إنعام كجه جى