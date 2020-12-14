حمدوك: رفع السودان من قائمة الإرهاب يساعد على خلق مناخ جديد

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يساعد على خلق مناخ مختلف جديد.وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، إن "اليوم يوم تاريخي بكل المعاني، حيث يعود السودان للمجتمع الدولي، بكل جدارة واستحقاق"، مشددا على أن الشعب السوداني لم يكن يوما من الأيام راعيا للإرهاب، لكن هذا الأمر واحدة من تركات النظام البائد.وأضاف: "هذه العودة للمجتمع الدولي، تمت بتضافر كل الجهود داخليا وخارجيا، حيث شاركت فيها كل فئات الشعب"، معربا عن شكره للأشقاء والأصدقاء الذين ساعدوا في الوصول إلى هذا اليوم.وأشار إلى أن قرار رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب يسهم في أمور كثيرة، منها العودة للنظام المصرفي العالمي، ومعالجة الديون، وفتح السودان للاستثمار، حيث لا نحتاج للهبات والعطايا، وهذه الخطوة تفتح الطريق للاستثمار وتحفز المستثمر الوطني.وقال رئيس وزراء السودان: "هناك فصل بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وقانون الحصانة السيادية للسودان، حيث تم اتصال من وزارة الخارجية الأمريكية وأبلغونا بشكل رسمي برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ويبقى مسألة استعادة الحصانة ونحن نعمل فيها".وأوضح أن أمر الحصانة "عمل خاص بالكونجرس لا الإدارة الأمريكية، وقُدم فيه 3 أو 4 مقترحات"، مشيدا بالفريق السوداني في واشنطن الذي عمل على هذا الملف بكل الاحترافية، تستحق كل التقدير، لمعالجة مطبات هذا الملف.وأضاف: "أتانا أكثر من مقترح برفع الحصانة، ونريد مقترحا يحصن السودان تحصينا كاملا، ولابد من تشريع يحصن السودان تحصينا كاملا، ومثل ما أنجزنا ملف رفع العقوبات سنصل إلى التحصين"، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل أيضا في الحوار مع الكونجرس، وأسهمت وساعدت في هذا الملف، وسنستمر فيه.وبخصوص قانون الكونجرس لدعم التحول الديمقراطي والمساءلة والشفافية في السودان، قال حمدوك: "هذا القانون بكل تأكيد سيساعد في التحول الديمقراطي، واعتقد أنه في عالم اليوم الكل مطالب بالشفافية"، مضيفا: "شركات الحكومة موجودة في القطاع العام، وفي المكون العسكري، ولا يمكن إدارة موارد خاصة بالشعب السوداني من دون مساءلة، هذا أمر لا تنازل فيه، والآن نبحث كيف ندير هذه المسألة، وهذه واحدة من الأمور التي تناولها تقرير الكونجرس".وأوضح أن ملف التطبيع مع إسرائيل، منفصل عن رفع السودان من قائمة الإرهاب، وموقفنا هو نفسه، أن أي اتفاق في ملف التطبيع يجب أن تتم إجازته والبت فيه بواسطة المجلس التشريعي.