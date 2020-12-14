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مصر

التعليم تعلن ترقية 300 ألف معلم

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:12 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 247 بتاريخ 14 ديسمبر 2020، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 20192020.

ونص القرار في مادته الأولى على: "اعتبارًا من 112020 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات- الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين– شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 301784 معلما".

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن من بين هؤلاء المعلمين عدد 61874 معلما سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول، وعدد 7113 معلما سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول "أ"، وعدد 151078 معلما سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم خبير، وعدد 81719 معلما سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة كبير معلمين.

وأضاف أنه تم مخاطبة المحافظين لترقية هؤلاء المعلمين اعتبارًا من 112020 وذلك للحفاظ على الخط الأفقي الوظيفي للدفعة الواحدة وتسجيل ذلك في صحف أحوالهم الإلكترونية، موضحًا أنه بناء على المقترح المقدم من الإدارة العامة لصلاحية الترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين، فقد تم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة بتسجيل التاريخ الاعتباري للترقية في صحف أحوال المعلمين المرقين عام 20172018، ليكون اعتبارًا من 112018، وكذلك في صحف أحوال المعلمين المرقين عام 20182019، ليكون اعتبارًا من 112019 وذلك في إطار الحرص على حل مشكلات المعلمين في هذا الشأن.

كما صرح بأنه لأول مرة في إطار التحول الرقمي تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 قد تم حوكمة ورقمنة ملفات ترقي المعلمين من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أعدته الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، ووجه الشكر والتقدير لفريق إعداد هذا التطبيق، كما توجه بالشكر والتقدير لمسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس ومديري أقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية الذين تحملوا أعباء الاستيفاء الإلكتروني لتلك الملفات، كما وجه الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وفروعها بالمحافظات على ما بذلوه من جهد - كل فيما يخصه - في سبيل كل ما يتعلق بأعمال متطلبات منح السادة المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وأوضح الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه في إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين قد تم الانتهاء من إعداد خطابات دعوة مندوبي المديريات لاستلام كشوف بيانات السادة المعلمين وخطابات المحافظين ومديري المديريات التعليمية.

وأضاف الدكتور حسن الجاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقي، أنه لأول مرة يتم منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين من خلال نظام النقاط الذي اعتمده مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك في إطار تطوير منظومة الترقي لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 طبقًا للاتجاهات العالمية المعاصرة في هذا الشأن، مضيفًا أنه سوف يتم فتح باب الترشح للترقيات الجديدة إلى وظائف المعلمين للعام 20202021 خلال الشهر القادم لكل من أتم 5 سنوات على الأقل في 31122020 في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة.

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