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الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: رفع السودان من قوائم الإرهاب يدعم الانتقال السياسي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:13 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
محمد عمر
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‏أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن الانتهاء من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة كبيرة في عملية الانتقال السياسي والاقتصادي الجارية بالبلاد.

‏واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان مساء اليوم، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دفعة إيجابية لانتعاش البلاد اقتصاديًا وتشجيع الخرطوم على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، اكدت اكتمال عملية رفع اسم السودان من اللائحة الدول الراعية للإرهاب، اليوم، ما يؤهل السودان للإعفاء من الديون التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، ويفتح المجال واسعا للاستثمارات، والسماح بالتحويلات المالية من وإلى السودان من خلال المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية.

وقالت الخارجية السودانية، إن القرار يساعد على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المجالات الحيوية والتي ظل السودان محروما منها لفترة طويلة.

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